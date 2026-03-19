Завтра в Україні потепліє до +14 градусів

У п’ятниця, 20 березня, в Україні буде майже без опадів. Лише вночі на Полтавщині та Сумщині очікуються невеликі опади

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.

За її словами, завтра температура повітря очікується невисокою, але із чудовим свіжим весняним запахом: вночі від 3 тепла до 2 морозу. протягом дня +7…+12 градусів, на південному сході +9…+14 градусів.

У Києві в п’ятницю без істотних опадів, вдень +7…+10 градусів.

Як повідомлялось, у четвер, 19 березня, в Україні переважатиме холодна погода з температурою повітря вночі 0…+4 градуси, а вдень очікується +4…+8 градусів. Подекуди випаде сніг.