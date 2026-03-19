Прикордонник з Волині став чемпіоном Європи

Сержант Волинського прикордонного загону Богдан Мочульський виборов золоту медаль на чемпіонаті Європи з джиу-джитсу

На шляху до чемпіонського титулу Богдан переміг суперника з Італії, так званого "нейтрального атлета" та представника Швеції.

У фіналі він зустрівся із ще одним італійцем, якого у підсумку переміг та здобув титул чемпіона Європи.

Нагадаємо, родинам загиблих прикордонників з Волині вручили посмертні нагороди. Серед них – молодші сержанти Сергій Синюк, Василь Сущик та Віталій Шеремета.