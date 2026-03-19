Прикордонник з Волині став чемпіоном Європи
Сержант Волинського прикордонного загону Богдан Мочульський виборов золоту медаль на чемпіонаті Європи з джиу-джитсу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
На шляху до чемпіонського титулу Богдан переміг суперника з Італії, так званого "нейтрального атлета" та представника Швеції.
У фіналі він зустрівся із ще одним італійцем, якого у підсумку переміг та здобув титул чемпіона Європи.
Нагадаємо, родинам загиблих прикордонників з Волині вручили посмертні нагороди. Серед них – молодші сержанти Сергій Синюк, Василь Сущик та Віталій Шеремета.
На Волині провели турнір з боча для ветеранівВсі новини »
16 березня 2026, 10:58
13 березня 2026
09 березня 2026
03 березня 2026
02 березня 2026
19 березня 2026, 21:15
07 серпня 2025
