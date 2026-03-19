20:12  19 березня
Учасник шоу "Голос країни" долучився до ЗСУ
17:05  19 березня
Внаслідок атаки РФ пошкоджено головну синагогу Одеси
16:21  19 березня
Завтра в Україні потепліє до +14 градусів
UA | RU
UA | RU
Віталій Портніков Журналіст, телеведучий info@regionews.ua
19 березня 2026, 21:59

Якщо США та ЄС побояться прямого зіткнення з РФ, це стане фактичним кінцем НАТО

Читайте также на русском языке
Майже всі ресурси Путіна відтягнуті на український фронт
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Російський президент все ще мріє про знищення сусідньої держави та приєднання її територій до РФ. І та тактика, яку вибрав Білий дім у переговорах з Москвою, лише надихає Путіна. Як же тут воювати ще й з Естонією? Але справжньої війни з сусідньою балтійською країною у Путіна може і не бути. Він у своїй спробі дестабілізувати Естонію і НАТО може піти гібридним шляхом – тим самим, який він намагався застосувати і в Україні після Революції Гідності. Тоді РФ пішла на вторгнення, окупацію та анексію Криму, а на Сході України з анексією не поспішала, створивши там "народні республіки"... У випадку з Естонією він може піти тим же шляхом: відправити в сусідню країну диверсантів, оголосити про створення "Нарвської народної республіки".

Весь розрахунок Кремля будується на тому, що Захід знову включить режим "глибокого занепокоєння" і зробить вигляд, що захоплення Нарви – це внутрішні розбірки Естонії. Якщо США та ЄС побояться прямого зіткнення з ядерним маніяком, це стане фактичним кінцем Північноатлантичного союзу. Адже Путіну не потрібні естонські території як такі, його головна мета – знищити репутацію Заходу.

Тут найцікавіше, як відреагує Захід. Якщо в США намагатимуться не помічати війни Путіна проти Естонії, якщо в ЄС скажуть, що не можна допускати прямого конфлікту з ядерною країною, то Путін отримає можливість зміцнитися на території країни-члена НАТО. І можна буде говорити про повільну смерть всього Альянсу. Отже, випадку з Естонією Путіну знадобиться не Нарва, а саме політична смерть Північноатлантичного союзу, після чого Путін і Сі Цзіньпін зможуть впевнено відчувати себе переможцями у війні з колективним Заходом і лідерами, які відкинули США далеко від післявоєнних сфер впливу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ США війна політика ЄС НАТО
Українські прикордонники уразили російський комплекс вартістю $50 тисяч
19 березня 2026, 18:52
Шпигував у Силах безпілотних систем: СБУ затримала "подвійного" агента РФ та Білорусі
19 березня 2026, 11:50
Втрати російської армії станом на 19 березня: Генштаб оновив дані
19 березня 2026, 07:40
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
У Дніпрі з вікна багатоповерхівки випала жінка
19 березня 2026, 23:15
Поляки шукатимуть жертв Волинської трагедії на Рівненщині
19 березня 2026, 23:03
На Полтавщині чоловік зґвалтував 11-річну дівчинку: вона народила дитину
19 березня 2026, 22:45
В Україні уже відремонтували понад 1 мільйон квадратних метрів доріг
19 березня 2026, 22:30
На Сумщині з'являться нові автобусні маршрути
19 березня 2026, 22:15
На Полтавщині чоловік жорстоко побив сина, бо той з'їв цукерку без дозволу
19 березня 2026, 21:45
Жеваго отримав підозру у справі про виведення понад півмільярда гривень
19 березня 2026, 21:35
Зеленський анонсував нові переговори щодо завершення війни
19 березня 2026, 21:15
Прикордонник з Волині став чемпіоном Європи
19 березня 2026, 20:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
Сергій Фурса
Всі блоги »