Якщо США та ЄС побояться прямого зіткнення з РФ, це стане фактичним кінцем НАТО

Майже всі ресурси Путіна відтягнуті на український фронт

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Російський президент все ще мріє про знищення сусідньої держави та приєднання її територій до РФ. І та тактика, яку вибрав Білий дім у переговорах з Москвою, лише надихає Путіна. Як же тут воювати ще й з Естонією? Але справжньої війни з сусідньою балтійською країною у Путіна може і не бути. Він у своїй спробі дестабілізувати Естонію і НАТО може піти гібридним шляхом – тим самим, який він намагався застосувати і в Україні після Революції Гідності. Тоді РФ пішла на вторгнення, окупацію та анексію Криму, а на Сході України з анексією не поспішала, створивши там "народні республіки"... У випадку з Естонією він може піти тим же шляхом: відправити в сусідню країну диверсантів, оголосити про створення "Нарвської народної республіки".

Весь розрахунок Кремля будується на тому, що Захід знову включить режим "глибокого занепокоєння" і зробить вигляд, що захоплення Нарви – це внутрішні розбірки Естонії. Якщо США та ЄС побояться прямого зіткнення з ядерним маніяком, це стане фактичним кінцем Північноатлантичного союзу. Адже Путіну не потрібні естонські території як такі, його головна мета – знищити репутацію Заходу.

Тут найцікавіше, як відреагує Захід. Якщо в США намагатимуться не помічати війни Путіна проти Естонії, якщо в ЄС скажуть, що не можна допускати прямого конфлікту з ядерною країною, то Путін отримає можливість зміцнитися на території країни-члена НАТО. І можна буде говорити про повільну смерть всього Альянсу. Отже, випадку з Естонією Путіну знадобиться не Нарва, а саме політична смерть Північноатлантичного союзу, після чого Путін і Сі Цзіньпін зможуть впевнено відчувати себе переможцями у війні з колективним Заходом і лідерами, які відкинули США далеко від післявоєнних сфер впливу.