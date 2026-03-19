19 березня 2026, 20:25

Смертельна ДТП на Львівщині: чотири іномарки влетіли у вантажвки

Фото: Нацполіція
Аварія сталась зранку 19 березня на автодорозі Східний під’їзд до міста Львова поблизу міста Дубляни Львівського району. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Попередньо, 24-річний водій автомобіля Peugeot виїжджав з другорядної дороги, коли зіткнувся з Mazda. Згодом Mazda у некерованому стані влетіла в автомобілі Chevrolet і Peugeot та дві вантажівки. Після цього Mazda загорілась.

Людина, яка була за кермом Mazda, загинула на місці. Водії Peugeot і Chevrolet госпіталізовані з травмами. Відомо також, що водія Peugeot було затримано.

"За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті водій наїхав на двох сестер-пішоходів і втік з місця події. Від отриманих травм 17-річна дівчина загинула на місці, а її 23-річну сестру госпіталізували.

ДТП аварія Львівська область
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
