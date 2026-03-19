Смертельна ДТП на Львівщині: чотири іномарки влетіли у вантажвки

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Попередньо, 24-річний водій автомобіля Peugeot виїжджав з другорядної дороги, коли зіткнувся з Mazda. Згодом Mazda у некерованому стані влетіла в автомобілі Chevrolet і Peugeot та дві вантажівки. Після цього Mazda загорілась.

Людина, яка була за кермом Mazda, загинула на місці. Водії Peugeot і Chevrolet госпіталізовані з травмами. Відомо також, що водія Peugeot було затримано.

"За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого", - повідомили в поліції.

