Учасник шоу "Голос країни" долучився до ЗСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на його допис у соцмережі.

Марко Квітка розповів, що вже пройшов два місяці базової загальновійськової підготовки (БЗВП) і служитиме у Десантно-штурмових військах.

"Рік почався з досвіду, на який я не чекав. Але так сталося, відтепер військовослужбовець. Вдячний за ці 2 місяці досвіду, які зробили мене сильнішим, навчили цінувати з новою силою та створили нову сторону мене – десантника! В десанті солдат має вміти все, тому навчання було потужне. Мій 4 взвод "Чвертка" памʼятатиму наш час разом – мені пощастило з вами", – написав він.

