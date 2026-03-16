На Житомирщині мотоцикл влетів у іномарку

Аварія сталась 15 березня на перехресті вулиць Великої Житомирської та Петрівської. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження

Попередньо, мотоцикл Tekken 250, за кермом якого був 26-річний чоловік, зіткнувся з автомобілем Opel Astra, за кермом якого перебував 75-річний місцевий житель. Внаслідок ДТП мотоцикліста госпіталізували з травмами.

"Слідчі розпочали досудове розслідування за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Триває встановлення всіх причин та обставин події", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше внаслідок зіткнення двох вантажних автомобілів загинула одна людина. Аварія сталась наприкінці лютого.