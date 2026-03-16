Новий приліт у Харкові: відомо про влучання у цивільне підприємство

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У понеділок, 16 березня, приблизно о 12:30 Росія знову завдала удару по Харкову

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

За уточненою інформацією, влучання сталося у Немишлянському районі по цивільному підприємству.

Було відомо про одного постраждалого. Наразі кількість потерпілих зросла до трьох.

Рятувальні служби працюють на місці.

Нагадаємо, росіяни з ночі атакують Харків. Зокрема, в Київському районі міста зафіксовано два влучання безпілотників типу "Шахед". Вже зранку під удар потрапив Шевченківський район.

Окрім того, 16 березня вранці російська армія здійснила атаку на Київ. У місті лунали вибухи. Повітряні сили попереджали про групу БпЛА на північному сході Київщини, що рухалася курсом на столицю.