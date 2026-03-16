Продавали "непридатність" до служби: підозрюють військового та ексдепутата Кропивницької міськради

На Кіровоградщині викрили схему ухилення від мобілізації. Під підозрою військовий та ексдепутат Кропивницької міськради

Про це повідомила прессслужба ДБР.

За даними слідства, військовий підшукував чоловіків із повістками, а ексдепутат запевняв, що має зв’язки у медичних закладах і може допомогти оформити необхідні документи.

За 11,5 тис. доларів США "клієнтам" пропонували госпіталізацію або медичні обстеження з постановкою діагнозів, таких як гіпертонія чи діабет, що могли стати підставою для визнання непридатними до служби.

Правоохоронці затримали обох фігурантів після отримання грошей від чергового "клієнта". Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави 1,5 млн грн. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Слідчі перевіряють причетність інших осіб, зокрема лікарів військово-лікарських комісій, та встановлюють тих, хто міг скористатися схемою.

