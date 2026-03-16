16 березня 2026, 14:25

Продавали "непридатність" до служби: підозрюють військового та ексдепутата Кропивницької міськради

Фото: ДБР
На Кіровоградщині викрили схему ухилення від мобілізації. Під підозрою військовий та ексдепутат Кропивницької міськради

Про це повідомила прессслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, військовий підшукував чоловіків із повістками, а ексдепутат запевняв, що має зв’язки у медичних закладах і може допомогти оформити необхідні документи.

За 11,5 тис. доларів США "клієнтам" пропонували госпіталізацію або медичні обстеження з постановкою діагнозів, таких як гіпертонія чи діабет, що могли стати підставою для визнання непридатними до служби.

Правоохоронці затримали обох фігурантів після отримання грошей від чергового "клієнта". Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави 1,5 млн грн. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Слідчі перевіряють причетність інших осіб, зокрема лікарів військово-лікарських комісій, та встановлюють тих, хто міг скористатися схемою.

Нагадаємо, у Києві затримали ділка, який за $10 тисяч оформив виїзд за кордон під виглядом священнослужителя. Під час обшуків у підозрюваногоь вилучили телефони, банківські картки та отримані 7500 доларів.

ДБР війна Кропивницький Кіровоградська область ухилянти ухилення від мобілізації служба в армії
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
