Подія сталася в Одесі у понеділок, 16 березня, близько п’ятої ранку на вулиці Варненській

Попередньо встановлено, що під час руху заднім ходом у міжквартальному проїзді водій сміттєвоза не помітив пішохода та наїхав на нього. Чоловік загинув на місці до приїзду медиків. Поліцейські встановлюють його особу.

Водія перевірили на стан сп’яніння – він був тверезий.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

