16 березня 2026, 13:57

У Кам'янці-Подільському помер дід Толя – популярний блогер і герой мемів

16 березня 2026, 13:57
Фото: з відкритих джерел
15 березня на 89-му році життя помер Анатолій Ярославський з міста Кам'янець-Подільський Хмельницької області, відомий користувачам соцмереж як дід Толя

Про це повідомив його онук Олександр Гусін, передає RegioNews.

"Ми робили все, що можливо", – зазначив онук.

Через хворобу діду ампутували ногу, він помер від ускладнень після операції.

Анатолій та його онук вели у соцмережах канали "Дід Толя та онук", де створювали гумористичні відео, що набирали мільйони переглядів.

Дід Толя запам'ятався дотепними висловлюваннями з ненормативною лексикою та став героєм багатьох мемів. Одним із найвідоміших роликів стало його переспівування пісні "Стефанія" гурту Kalush.

У Instagram на сторінку дуету підписані 112 тис. користувачів, а у TikTok – понад 1,2 млн підписників. Близько року тому через вік та проблеми зі здоров'ям він припинив зніматися у нових роликах.

Нагадаємо, в Києві один із блогерів влаштував показову сцену з метою провокації. Він спеціально їздив лімузином з яскравим освітленням та хизувався грошима Для "хайпу" він також спровокував конфлікт із перехожою. Правоохоронці встановили особу порушника. На нього склали адміністративний протокол.

Хмельницька область соцмережі Кам`янець-Подільський блогер дід Толя
