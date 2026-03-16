Фото: поліція

ДТП сталася 15 березня близько шостої ранку в селі Грушківці Хмельницького району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій авто BMW, 29-річний місцевий житель, вилетів на узбіччя, де врізався в дерево.

Від отриманих травм водій загинув на місці. Постраждалого 34-річного пасажира авто госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Слідчі встановлюють усі обставини події.

