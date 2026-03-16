UA | RU
UA | RU
16 березня 2026, 13:55

На Львівщині грабіжники з топором напали на подружжя прямо в їхньому будинку

Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

На Львівщині будуть судити зловмисників, яких обвинувачують у розбійному нападі на односельчан. Найближчі роки вони можуть провести за ґратами

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 15 грудня минулого року в одному з селищ Львівського району. Близько другої ночі двоє чоловіків зламали вхідні двері та увірвались в будинок, де жили 33-річна жінка та її 34-річний співмешканець.

Зловмисники жорстоко побили господарів, завдали їм ушкоджень сокирою та ножем. Згодом вони вкрали мобільний телефон та втекли. Правоохоронці затримали зловмисників: ними виявились місцеві жителі віком 22 та 26 років.

"Обвинувальний акт скерований на розгляд суду. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, в Києві чоловік накинувся на сестру із ножем. Під час конфлікту він тричі вдарив ним жінці у шию, а також поранив їй руку. Після цього просто пішов і не надавав їй допомоги. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Всі новини »
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
Всі відео »
Всі публікації »
Всі блоги »