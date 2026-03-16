На Львівщині грабіжники з топором напали на подружжя прямо в їхньому будинку

Фото: Національна поліція

На Львівщині будуть судити зловмисників, яких обвинувачують у розбійному нападі на односельчан. Найближчі роки вони можуть провести за ґратами

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Інцидент стався 15 грудня минулого року в одному з селищ Львівського району. Близько другої ночі двоє чоловіків зламали вхідні двері та увірвались в будинок, де жили 33-річна жінка та її 34-річний співмешканець.

Зловмисники жорстоко побили господарів, завдали їм ушкоджень сокирою та ножем. Згодом вони вкрали мобільний телефон та втекли. Правоохоронці затримали зловмисників: ними виявились місцеві жителі віком 22 та 26 років.

"Обвинувальний акт скерований на розгляд суду. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

