16 березня 2026, 14:38

27 кг наркотиків із Польщі: до суду передали справу киян-кур'єрів

16 березня 2026, 14:38
Фото: Прокуратура України
До суду скерували обвинувальний акт стосовно двох мешканців Києва, яких підозрюють в організації каналу постачання наркотичних та психотропних речовин з Польщі до України

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, восени минулого року 45-річний киянин закупив велику партію заборонених речовин за кордоном і залучив 34-річну жінку як кур’єра.

19 жовтня вона прибула на автомобілі Renault до зони митного контролю Львівської митниці. Під час огляду правоохоронці виявили змінені елементи конструкції авто. В облаштованій схованці знайшли 26 вакуумних пакетів із наркотиками та психотропними речовинами.

Експертиза встановила, що вилучені речовини містили кетамін, кокаїн та особливо небезпечний мефедрон.

У перерахунку на "чисту" речовину вилучено майже 3,5 кг кетаміну, понад 1,2 кг кокаїну та майже 14 кг мефедрону.

Загальна вага наркотиків перевищує 27 кг, а орієнтовна вартість на "чорному ринку" – понад 48 млн грн.

Чоловіку інкримінують замах на незаконне придбання, зберігання та перевезення наркотичних і психотропних речовин з метою збуту в особливо великих розмірах, а також незаконне зберігання психотропів без мети збуту.

Жінці – замах на контрабанду наркотиків у великих розмірах та їх незаконне перевезення з метою збуту.

За клопотанням прокурора обох обвинувачених взято під варту без права внесення застави.

Нагадаємо, в столиці викрили чоловіків, які влаштували виготовлення наркотиків у квартирі. Під час обшуку правоохоронці знайшли лабораторне обладнання, інгредієнти для синтезу амфетаміну, електронні ваги, мобільні телефони, банківські картки. Чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Києві чоловіки влаштували виробництво амфетаміну
13 березня 2026, 18:55
Всі новини »
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
Прикордонники знищили гармату, міномети і квадроцикли окупантів на Харківщині
16 березня 2026, 18:04
У Дніпрі хочуть облаштувати сквер пам'яті на місці ракетного удару
16 березня 2026, 18:00
У Тернополі водій Mazda не впорався з керуванням і врізався в електроопору
16 березня 2026, 17:37
Гучні затримання в СБУ: чиновників схопили на хабарях
16 березня 2026, 17:30
Українські військові знищили два російських зенітно-ракетних комплекси вартістю $25 мільйонів кожен
16 березня 2026, 17:17
Прикордонники Чернігівського загону знищили мобільну вогневу групу ворога
16 березня 2026, 16:48
На Тернопільщині викрито канал збуту зброї на мільйони гривень
16 березня 2026, 16:35
Житель Тернопільщини пропонував поліцейським 2000 доларів за те, аби його не доправляли до ТЦК
16 березня 2026, 16:17
Бенксі в Україні: журналісти назвали ймовірного автора муралів
16 березня 2026, 15:44
На Вінниччині прикордонники затримали чоловіка, який намагався переплисти Дністер і втекти до Молдови
16 березня 2026, 15:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Всі публікації »
Ігор Луценко
Віталій Портніков
Віктор Ягун
Всі блоги »