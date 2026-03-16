27 кг наркотиків із Польщі: до суду передали справу киян-кур'єрів

До суду скерували обвинувальний акт стосовно двох мешканців Києва, яких підозрюють в організації каналу постачання наркотичних та психотропних речовин з Польщі до України

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, восени минулого року 45-річний киянин закупив велику партію заборонених речовин за кордоном і залучив 34-річну жінку як кур’єра.

19 жовтня вона прибула на автомобілі Renault до зони митного контролю Львівської митниці. Під час огляду правоохоронці виявили змінені елементи конструкції авто. В облаштованій схованці знайшли 26 вакуумних пакетів із наркотиками та психотропними речовинами.

Експертиза встановила, що вилучені речовини містили кетамін, кокаїн та особливо небезпечний мефедрон.

У перерахунку на "чисту" речовину вилучено майже 3,5 кг кетаміну, понад 1,2 кг кокаїну та майже 14 кг мефедрону.

Загальна вага наркотиків перевищує 27 кг, а орієнтовна вартість на "чорному ринку" – понад 48 млн грн.

Чоловіку інкримінують замах на незаконне придбання, зберігання та перевезення наркотичних і психотропних речовин з метою збуту в особливо великих розмірах, а також незаконне зберігання психотропів без мети збуту.

Жінці – замах на контрабанду наркотиків у великих розмірах та їх незаконне перевезення з метою збуту.

За клопотанням прокурора обох обвинувачених взято під варту без права внесення застави.

Нагадаємо, в столиці викрили чоловіків, які влаштували виготовлення наркотиків у квартирі. Під час обшуку правоохоронці знайшли лабораторне обладнання, інгредієнти для синтезу амфетаміну, електронні ваги, мобільні телефони, банківські картки. Чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.