У Дніпровському районі столиці поліцейські затримали чоловіка, який влаштував вибух в комунальній квартирі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Подія сталася днями. Під час розпивання алкоголю з сусідами 37-річний чоловік вирішив похизуватися гранатою. Згодом, повернувшись до своєї кімнати, він привів у дію запал й тот здетонував. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Правоохоронці затримали фігуранта та вилучили у нього корпус гранати Ф-1. Наразі з’ясовують, звідки у нього боєприпас і навіщо він його зберігав.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами). Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, 9 березня у Житомирі в приватному будинку вибухнула граната: загинула жінка, травмований чоловік.