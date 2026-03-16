Прикордонники Сумського загону показали, як ефектно нищать окупантів

Українські військові на фронті продовжують нищити техніку ворога. Захисники показали чергове ефектне відео з ліквідацією російських укриттів та живої сили

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

На відео можна побачити роботу операторів безпілотників Сумського прикордонного загону. Українським захисникам вдалось знищити ворожий транспорт, засоби звʼязку та укриття. Також росіяни понесли втрати в живій силі.

Кадри були зроблені на Північно-Слобожанському напрямку.

