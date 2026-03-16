Аналог ATACMS: Україна переходить до тестових ударів новими балістичними ракетами FP-7 по РФ

Україна переходить до тестових ударів новими балістичними ракетами FP-7 пор Росії. Ці ракети називають аналогами американської ATACMS

Співзасновник виробника ракет Fire Point Денис Штілерман розповів, що тестове випробування балістичної ракети FP-7 вже відбулось. Тепер Україна переходить до тестування ударів по території РФ.

За словами Штілермана, це аналог американської ATACMS, однак виробництво вдвічі дешевше. Дальність ураження до 300 кілометрів залежно від того, яка вага бойової головки.

Зазначається, що Fire Point виготовляє майже всі деталі для ракети. Виключенням є лише бойова частина, яку роблять на замовлення.

Які характеристики FP-7

Максимальна швидкість становить 1500 метрів на секунду, максимальна тривалість польоту – 250 секунд.

FP-7 можна використовувати для оперативного ураження цілей на середніх дистанціях. Запускати її можна з наземної платформи. Розробку анонсували ще восени минулого року.

Також у компанії вже показували відео з тестовими пусками ракети.