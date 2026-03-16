16 березня 2026, 14:55

Аналог ATACMS: Україна переходить до тестових ударів новими балістичними ракетами FP-7 по РФ

Україна переходить до тестових ударів новими балістичними ракетами FP-7 пор Росії. Ці ракети називають аналогами американської ATACMS

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Співзасновник виробника ракет Fire Point Денис Штілерман розповів, що тестове випробування балістичної ракети FP-7 вже відбулось. Тепер Україна переходить до тестування ударів по території РФ.

За словами Штілермана, це аналог американської ATACMS, однак виробництво вдвічі дешевше. Дальність ураження до 300 кілометрів залежно від того, яка вага бойової головки.

Зазначається, що Fire Point виготовляє майже всі деталі для ракети. Виключенням є лише бойова частина, яку роблять на замовлення.

Які характеристики FP-7

Максимальна швидкість становить 1500 метрів на секунду, максимальна тривалість польоту – 250 секунд.

FP-7 можна використовувати для оперативного ураження цілей на середніх дистанціях. Запускати її можна з наземної платформи. Розробку анонсували ще восени минулого року.

Також у компанії вже показували відео з тестовими пусками ракети.

Прикордонники Сумського загону показали, як ефектно нищать окупантів
16 березня 2026, 12:55
Бійці ДПСУ показали, як знищують росіян на Курському та Північно-Слобожанському напрямках
15 березня 2026, 13:29
За добу українські прикордонники знищили 78 ворожих БпЛА
15 березня 2026, 13:06
Всі новини »
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
Прикордонники знищили гармату, міномети і квадроцикли окупантів на Харківщині
16 березня 2026, 18:04
У Дніпрі хочуть облаштувати сквер пам'яті на місці ракетного удару
16 березня 2026, 18:00
У Тернополі водій Mazda не впорався з керуванням і врізався в електроопору
16 березня 2026, 17:37
Гучні затримання в СБУ: чиновників схопили на хабарях
16 березня 2026, 17:30
Українські військові знищили два російських зенітно-ракетних комплекси вартістю $25 мільйонів кожен
16 березня 2026, 17:17
Прикордонники Чернігівського загону знищили мобільну вогневу групу ворога
16 березня 2026, 16:48
На Тернопільщині викрито канал збуту зброї на мільйони гривень
16 березня 2026, 16:35
Житель Тернопільщини пропонував поліцейським 2000 доларів за те, аби його не доправляли до ТЦК
16 березня 2026, 16:17
Бенксі в Україні: журналісти назвали ймовірного автора муралів
16 березня 2026, 15:44
На Вінниччині прикордонники затримали чоловіка, який намагався переплисти Дністер і втекти до Молдови
16 березня 2026, 15:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Всі публікації »
Ігор Луценко
Віталій Портніков
Віктор Ягун
Всі блоги »