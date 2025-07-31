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31 липня 2025, 11:23

Протести в центрі Києва: українці вимагають повернути незалежність антикорупційним органам

31 липня 2025, 11:23
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фото: УП
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У Маріїнському парку в Києві 31 липня розпочалася мирна акція на підтримку ухвалення законопроєкту №13533, який має повернути повноваження та незалежність антикорупційним органам

Про це інформує RegioNews.

Учасники закликають Верховну Раду не зволікати з ухваленням документа та проголосувати за нього одразу в першому і другому читаннях.

Очікується, що відповідне голосування відбудеться вже сьогодні.

Фото: УП
Фото: УП
Фото: УП

Як відомо, напередодні у столиці під театром Франка також відбулися протести. Люди закликали депутатів ухвалити законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП. Також з'явилась ще одна вимога у протестувальників: призначити керівника БЕБ.

Нагадаємо, 24 липня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради закон, який посилює НАБУ і САП. Документ є відповіддю на ухвалення Верховною радою закону №12414, який викликав критику з боку антикорупційної спільноти і Євросоюзу. Його ВР розгляне сьогодні.

За словами депутата Ярослава Железняка, депутати вже отримали порядок денний на 31 липня. Першим питанням буде саме закон про повернення незалежності НАБУ і САП.

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