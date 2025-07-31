Протести в центрі Києва: українці вимагають повернути незалежність антикорупційним органам
У Маріїнському парку в Києві 31 липня розпочалася мирна акція на підтримку ухвалення законопроєкту №13533, який має повернути повноваження та незалежність антикорупційним органам
Про це інформує RegioNews.
Учасники закликають Верховну Раду не зволікати з ухваленням документа та проголосувати за нього одразу в першому і другому читаннях.
Очікується, що відповідне голосування відбудеться вже сьогодні.
Як відомо, напередодні у столиці під театром Франка також відбулися протести. Люди закликали депутатів ухвалити законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП. Також з'явилась ще одна вимога у протестувальників: призначити керівника БЕБ.
Нагадаємо, 24 липня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради закон, який посилює НАБУ і САП. Документ є відповіддю на ухвалення Верховною радою закону №12414, який викликав критику з боку антикорупційної спільноти і Євросоюзу. Його ВР розгляне сьогодні.
За словами депутата Ярослава Железняка, депутати вже отримали порядок денний на 31 липня. Першим питанням буде саме закон про повернення незалежності НАБУ і САП.
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