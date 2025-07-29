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29 липня 2025, 13:50

Законопроєкт №13533 про відновлення незалежності НАБУ та САП отримав одностайну підтримку комітету ВР

29 липня 2025, 13:50
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фото: ілюстративне
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У соцмережах з'явилося важливе рішення Антикорупційного комітету Верховної Ради

Про це повідомляє народний депутат Олексій Жмеренецький, передає RegioNews.

Під час нещодавнього засідання комітету депутати одноголосно підтримали президентський законопроєкт №13533, який передбачає відновлення незалежності Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За словами Жмеренецького, на засіданні також були присутні керівники НАБУ, які підтвердили відсутність зауважень до законопроєкту і висловили підтримку його прийняттю. Народний обранець наголосив:

"Жодних зауважень до цього законопроєкту не має і підтримує його ухвалення".

Крім того, Жмеренецький спростував інформацію про нібито відсутність засідання комітету, пояснивши, що його перенесли лише на годину через технічні проблеми з інтернет-зв’язком у одного з учасників.

"Інформую у зв’язку з фейками, що наш комітет нібито не зібрався. Засідання було перенесено на годину, у зв’язку зі слабким сигналом інтернет-зв’язку у одного з колег", - зазначив депутат.

Нагадаємо, ЄС попередив: без відновлення незалежності НАБУ і САП – фінансування припинять. Дипломатичними каналами Києву передали офіційне попередження щодо наслідків у разі, якщо Верховна Рада не ухвалить законопроєкти, що повністю відновлюють незалежність НАБУ та САП.

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