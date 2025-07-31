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31 липня 2025, 11:04

СБУ підтвердила: жодних перешкод для призначення Цивінського немає

31 липня 2025, 11:04
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фото: з відкритих джерел
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Кандидат на посаду директора Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський заявив, що Служба безпеки офіційно підтвердила відсутність будь-яких підстав для його непризначення

Про це він пише на своїй сторінці у Фейсбук, передає RegioNews.

У відповідь на запит Цивінського СБУ повідомила, що:

  1. Жодного запиту від Кабінету Міністрів щодо перевірки його кандидатури не надходило.
  2. Перевірка проводилась виключно на підставі звернення голови конкурсної комісії Лаури Стефан.
  3. Лист, на який посилався Кабмін, датований 30 червня, був отриманий вже після завершення конкурсу, ухвалення рішення комісії та передачі документів до уряду.
  4. Другого примірника цього листа не існує, він був знищений після повернення з Кабінету Міністрів.

Таким чином, офіційних документів із "безпековими ризиками" наразі немає.

"Конкурсна комісія провела всі етапи належно та неодноразово підтвердила мою кандидатуру як єдиного переможця. Жодного офіційного заперечення з боку СБУ не надходило", — наголосив Цивінський.

Він додав, що державна інституція, яка має захищати економіку країни, повинна будуватися на принципах, а не на маневрах.

Нагадаємо, 30 липня уряд знову відмовився призначати переможця конкурсу на посаду очільника БЕБ.

Що відомо про призначення керівника БЕБ

У червні 2025 року конкурсна комісія обрала Олександра Цивінського, колишнього детектива НАБУ й одного з лідерів операції "Чисте місто", переможцем конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки України. Його кандидатуру підтримали представники міжнародних організацій.

Згодом народний депутат Ярослав Железняк заявив, що Офіс Президента не залишає надію на зрив конкурсу.

7 липня Кабінет Міністрів відмовився затвердити кандидатуру Цивінського, посилаючись на інформацію, надану Службою безпеки України, яка стосувалася питань національної безпеки. Зокрема, зазначалося, що батько Цивінського має російське громадянство. Цивінський заперечує наявність контактів із батьком і вимагає офіційного пояснення цієї відмови.

Такі події викликало критику з боку громадських організацій та бізнес-асоціацій.

30 липня українці знову вийшли на вулиці міст із мирними протестами. Серед головних вимог — повернення повноважень антикорупційним органам, а також призначення обраного керівника Бюро економічної безпеки.

Читайте також: Чому влада панічно боїться призначення незалежного директора БЕБ


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