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30 липня 2025, 22:05

Корупція теж вбиває: кияни вийшли під театр Франка з вимогами до депутатів

30 липня 2025, 22:05
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Фото: Укрінформ
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У Києві продовжуються мітинги. Українці закликають повернути незалежність антикорупційним органам

Про це повідомляє Укрінформ, передає RegioNews.

У столиці під театром Франка знову проходить протест. Люди закликають депутатів ухвалити законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП. Також з'явилась ще одна вимога у протестувальників: призначити керівника БЕБ.

Нагадаємо, що уряд відмовився призначати нового очільника Бюро економічної безпеки, якого обрали на відкритому конкурсі. При цьому повноважень просити конкурсну комісію добрати інших кандидатів, бо переможець "не підходить" в уряду немає.

На мітингу можна побачити багато табличок з написами. Серед них: "Корупція теж вбиває", "Руки геть від НАБУ і САП", "Голосуй за закон", "Підтримай 13533".

Нагадаємо, українці в багатьох містах протестують проти закону, який обмежує роботу НАБУ і САП. Президент України Володимир Зеленський 23 липня заявив, що влада бачить реакцію суспільства. Він також зазначив, що буде подано новий законопроєкт.

Уже згодом президент України подав новий законопроєкт. Він зазначив, що це гарантії незалежності антикорупційних органів, а також реальні можливості перевірити, щоб не було жодного російського втручання.

За словами депутата Ярослава Железняка, депутати вже отримали порядок денний на 31 липня. Першим питанням буде саме закон про повернення незалежності НАБУ і САП.

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