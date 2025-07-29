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29 липня 2025, 18:27

Мільярди передані на ЗСУ: у НАБУ показали результати своєї роботи

29 липня 2025, 18:27
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Фото: НАБУ
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У НАБУ розповіли, який економічний ефект дають антикорупційні органи. Зокрема, йдеться про застави, які вносяться за різними справами

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що економічний ефект від роботи НАБУ і САП у 2021-2025 роках становить 16,8 мільярда гривень. Зазначається, що ефект САП і НАБУ — це не лише відшкодування державі, це також кошти та майно, розкраданню яких вдалось запобігти. Також активи та кошти, передані на потреби ЗСУ за рішенням суду. Зокрема, конфісковане майно та застави.

За останні роки економічний ефект антикорупційних органів такий:

  • 2021 – 2,7 млрд грн;
  • 2022 – 3,4 млрд грн;
  • 2023 – 4,7 млрд грн;
  • 2024 – 4,5 млрд грн;
  • 2025 (перше півріччя) – 1,5 млрд грн.

"Завдяки НАБУ і САП 2,85 млрд грн передано на потреби ЗСУ", - повідомили в НАБУ.

Нагадаємо, українці в багатьох містах вже другий день протестують проти закону, який обмежує роботу НАБУ і САП. Президент України Володимир Зеленський 23 липня заявив, що влада бачить реакцію суспільства. Він також зазначив, що буде подано новий законопроєкт.

Уже згодом президент України подав новий законопроєкт. Він зазначив, що це гарантії незалежності антикорупційних органів, а також реальні можливості перевірити, щоб не було жодного російського втручання.

Також кияни вже анонсували мітинг на 30 липня, за день до ухвалення закону, який подав Володимир Зеленський.

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