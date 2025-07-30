Українці знову вийдуть на протест: серед вимог — повернення повноважень НАБУ та САП і призначення керівника БЕБ

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Українці знову вийдуть на вулиці міст із мирними протестами напередодні голосування в Верховній Раді України за законопроєкт №13533, який повинен повернути повноваження антикорупційним органам

Про це інформує RegioNews із посиланням на соцмережі.

Як відомо, 24 липня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради закон, який посилює НАБУ і САП. Документ є відповіддю на ухвалення Верховною радою закону №12414, який викликав критику з боку антикорупційної спільноти і Євросоюзу. Його ВР розгляне 31 липня.

Крім повернення повноважень НАБУ та САП, серед вимог українців — призначення обраного керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ).

У столиці учасники протесту зберуться о 18:00 на площі біля театру імені Івана Франка — найближчій до Офісу Президента дозволеній локації.

Що відомо про призначення керівника БЕБ

У червні 2025 року конкурсна комісія обрала Олександра Цивінського, колишнього детектива НАБУ й одного з лідерів операції "Чисте місто", переможцем конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки України. Його кандидатуру підтримали представники міжнародних організацій.

Згодом народний депутат Ярослав Железняк заявив, що Офіс Президента не залишає надію на зрив конкурсу.

7 липня Кабінет Міністрів відмовився затвердити кандидатуру Цивінського, посилаючись на інформацію, надану Службою безпеки України, яка стосувалася питань національної безпеки. Зокрема, зазначалося, що батько Цивінського має російське громадянство. Цивінський заперечує наявність контактів із батьком і вимагає офіційного пояснення цієї відмови.

Такі події викликало критику з боку громадських організацій та бізнес-асоціацій, які закликали уряд призначити Цивінського для реального перезавантаження БЕБ .

Наразі БЕБ очолює тимчасовий керівник, призначений урядом. Згідно з законодавством, тимчасове виконання обов'язків керівника може тривати не більше одного року.

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