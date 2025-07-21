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21 липня 2025, 13:27

Хто такий нардеп Федір Христенко, якого СБУ підозрює в зв'язках із ФСБ

21 липня 2025, 13:27
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фото: polygraf.net
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Служба безпеки України офіційно повідомила про підозру народному депутату Федору Христенку у державній зраді та оголосила його агентом російської спецслужби ФСБ

Редакція RegioNews вирішила дізнатися, що відомо про цього нардепа та його діяльність.

Федір Володимирович Христенко — український політик, який був обраний народним депутатом Верховної Ради України IX скликання від партії "Опозиційна платформа — За життя" (ОПЗЖ) у 2019 році.

Представляв інтереси виборців 46-го виборчого округу, що охоплює міста Бахмут, Лиман та частину Бахмутського району Донецької області. У парламенті був членом Комітету з питань аграрної та земельної політики.

Особисте життя та бізнес

Федір Христенко має вищу освіту, закінчивши Донецький національний університет імені В. Стуса. До обрання народним депутатом займався підприємницькою діяльністю, зокрема був засновником та керівником ТОВ "Істголдкапітал", а також займався пасажирськими автоперевезеннями.

У своїй декларації за 2022 рік Христенко вказав 14 об'єктів нерухомості, серед яких:

  • квартира у Донецьку площею 71 м²;
  • дві квартири у Києві площею 169 та 121 м²;
  • два гаражі у столиці площею 23 та 17 м²;
  • приватний будинок на 400 м² у Київській області та земельна ділянка понад 2 тисячі м²;
  • квартира у Росії площею 176 м²;
  • комора та три паркомісця у Росії.

Перебування за кордоном

За інформацією журналістів, Федір Христенко виїхав із України 14 лютого 2022 року, за десять днів до початку повномасштабного вторгнення Росії. У декларації за 2022 рік він вказав, що разом із родиною проживає у Польщі, орендуючи квартиру площею 173 м².

У 2023 році він переїхав до Об'єднаних Арабських Еміратів, де також проживає в готелі. З того часу він не повертався в Україну і не брав участі у роботі Верховної Ради.

За даними Руху ЧЕСНО, Христенко пропустив 94% голосувань у парламенті з початку 2022 року до травня 2023 року.

Сім'я та зв'язки

Федір Христенко є зятем Сергія Брюховецького — бізнесмена родом із Горлівки Донецької області, колишнього депутата міської ради від "Партії регіонів". Брюховецький володіє компанією "Спец-реммаш", яка зареєстрована в Горлівці і з 2014 року працює під контролем так званої "ДНР". Ця компанія займається ремонтом обладнання для місцевих шахт.

Попри відсутність у країні та неучасть у роботі парламенту, Федір Христенко зберігає свій депутатський мандат. Згідно з українським законодавством, позбавити його мандату можуть лише за рішенням суду або у разі визнання його недієздатним. Однак наразі таких рішень не ухвалено.

Нагадаємо, Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора викрили чинного народного депутата Федіра Христенка, обраного від забороненої проросійської партії ОПЗЖ, у державній зраді.

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