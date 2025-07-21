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21 липня 2025, 11:17

Агент ФСБ у Раді: чинний нардеп працював на спецслужбу з часів Януковича

21 липня 2025, 11:17
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Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора викрили чинного народного депутата Федіра Христенка, обраного від забороненої проросійської партії ОПЗЖ, у державній зраді

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, парламентар був агентом ФСБ РФ (так званим резидентом) і виконував завдання щодо посилення впливу російських спецслужб на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Христенку заочно повідомлено про підозру за:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 і 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена групою осіб в умовах воєнного стану),
  • ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

За інформацією слідства, депутат ще за президентства Януковича був завербований ФСБ і після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році виїхав за кордон, продовживши дистанційно впливати на НАБУ.

Його пов'язують із низкою резонансних епізодів, серед яких — координація російської агентури в антикорупційному відомстві, зв'язки з народними депутатами-втікачами та бізнесменами, що співпрацюють із РФ.

Зокрема, Христенко підтримував тісні зв'язки з Юрієм Іванющенком (відомим як Юра Єнакієвський) — резидентом ФСБ та "смотрящим" за окупованою частиною Донеччини, а також із загиблим у Москві колаборантом Арменом Саркісяном ("Армен Горлівський").

Також він був у близьких стосунках із Русланом Магамедрасуловим — керівником одного з міжрегіональних управлінь НАБУ, якого раніше затримала СБУ за підозрою у веденні бізнесу з РФ та передачі секретної інформації.

Слідство також з’ясувало, що Христенко мав зв’язок із іншим впливовим детективом НАБУ — Олександром Скомаровим. У 2022 році дружина Скомарова користувалася автомобілем родини Христенка для виїзду за кордон. Сам Скомаров претендував на керівну посаду в Бюро економічної безпеки, і, за оперативною інформацією, у разі перемоги мав закривати справи проти Ігоря Коломойського.

Окрім того, за даними слідства, Христенко організував незаконну "евакуацію" бізнесмена Геннадія Боголюбова за кордон. У цій спецоперації брали участь співробітники НАБУ, які супроводжували олігарха у сусідньому купе потяга. У ході обшуків у осіб, пов'язаних із Христенком, виявлено службову документацію НАБУ, зокрема матеріали негласного стеження та анкети кандидатів у детективи, що свідчить про витік інформації з бюро.

СБУ наразі проводить розслідування, щоб встановити весь масштаб проникнення російської агентури у НАБУ.

Нагадаємо, СБУ та Офіс Генерального прокурора також викрили Руслана Магамедрасулова, одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ, на веденні бізнесу з Росією та можливій співпраці з російськими спецслужбами.

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