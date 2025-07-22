17:50  22 липня
У Києві через сильний вітер упав будівельний кран
16:24  22 липня
Завтра в Україні очікуються грози, а подекуди спека до +35
15:29  22 липня
На Тернопільщині автомобіль збив матір з дитиною
UA | RU
UA | RU
22 липня 2025, 21:41

У Кабміні вперше прокоментували рішення Ради щодо НАБУ та САП

22 липня 2025, 21:41
Читайте также на русском языке
Фото: НАБУ
Читайте также
на русском языке

Віцепрем'єр із євроінтеграції Качка висловився щодо НАБУ та САП. Він заявив, що "зобов'язання перед ЄС будуть виконані повною мірою"

Про це Тарас Качка написав у Facebook, передає RegioNews.

Новопризначений віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що "всі зобов’язання в межах переговорів про вступ до ЄС, зокрема визначені в Дорожніх картах трансформацій, є чинними й будуть виконані повною мірою". Він зазначив, що обговорював це під час онлайн-зустрічі з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос.

"Досягнення цілей реформ у сфері верховенства права і антикорупції неможливе без довіри всередині системи антикорупційних органів. Роль Генерального прокурора є особливо важливою у цьому. Єдність і спільна робота усіх антикорупційних органів є запорукою успіху", - пише Качка.

Слід зазначити, що нещодавно речник Єврокомісії Гійом Мерсьє висловлював занепокоєння через події навколо українських антикорупційних органів. Він заявив, що НАБУ та САП відіграють ключову роль у боротьбі з корупцією та мають підтримувати довіру суспільства.

Законопроєкт, який обмежує роботу НАБУ та САП, депутати парламенту ухвалили 22 липня. Українці почали мітинги проти цього рішення в різних містах. Зокрема, на акції вийшли жителі Києва, Одеси, Львова, Дніпра.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Кабмін НАБУ САП
Дзвоніть і повідомляйте: у Мережі нагадали Зеленському його відео 2019 року про НАБУ
22 липня 2025, 19:55
Зеленський ще жодного разу не підписував закони так швидко, як про НАБУ і САП, - нардепка Клименко
22 липня 2025, 19:01
НАБУ і САП закликають Зеленського не підписувати скандальний закон
22 липня 2025, 14:40
Всі новини »
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
У столиці через непогоду повалились дерева: пошкоджені автівки, є постраждалі
22 липня 2025, 22:10
У ДТП на Донеччині загинув відомий комбриг
22 липня 2025, 21:47
У Луцьку проходить акція протесту проти резонансних законів про НАБУ і САП
22 липня 2025, 21:30
"Гроші не люблять тишу": українці в різних містах виходять на мітинги проти скандального законопроєкту про НАБУ і САП
22 липня 2025, 21:20
У ЗСУ пояснили, навіщо ТЦК ходять по концертах і виставках
22 липня 2025, 20:54
Постачали "товар" в усі регіони: в Україні викрили масштабну нарколабораторію
22 липня 2025, 20:23
До Києва прибув високопоставлений ізраїльський чиновник
22 липня 2025, 19:59
Дзвоніть і повідомляйте: у Мережі нагадали Зеленському його відео 2019 року про НАБУ
22 липня 2025, 19:55
У Києві в Печерському районі впало дерево: смуга руху перекрита
22 липня 2025, 19:36
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »