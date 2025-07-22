У Кабміні вперше прокоментували рішення Ради щодо НАБУ та САП
Віцепрем'єр із євроінтеграції Качка висловився щодо НАБУ та САП. Він заявив, що "зобов'язання перед ЄС будуть виконані повною мірою"
Про це Тарас Качка написав у Facebook, передає RegioNews.
Новопризначений віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що "всі зобов’язання в межах переговорів про вступ до ЄС, зокрема визначені в Дорожніх картах трансформацій, є чинними й будуть виконані повною мірою". Він зазначив, що обговорював це під час онлайн-зустрічі з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос.
"Досягнення цілей реформ у сфері верховенства права і антикорупції неможливе без довіри всередині системи антикорупційних органів. Роль Генерального прокурора є особливо важливою у цьому. Єдність і спільна робота усіх антикорупційних органів є запорукою успіху", - пише Качка.
Слід зазначити, що нещодавно речник Єврокомісії Гійом Мерсьє висловлював занепокоєння через події навколо українських антикорупційних органів. Він заявив, що НАБУ та САП відіграють ключову роль у боротьбі з корупцією та мають підтримувати довіру суспільства.
Законопроєкт, який обмежує роботу НАБУ та САП, депутати парламенту ухвалили 22 липня. Українці почали мітинги проти цього рішення в різних містах. Зокрема, на акції вийшли жителі Києва, Одеси, Львова, Дніпра.