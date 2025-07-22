Фото: НАБУ

Віцепрем'єр із євроінтеграції Качка висловився щодо НАБУ та САП. Він заявив, що "зобов'язання перед ЄС будуть виконані повною мірою"

Про це Тарас Качка написав у Facebook, передає RegioNews.

Новопризначений віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що "всі зобов’язання в межах переговорів про вступ до ЄС, зокрема визначені в Дорожніх картах трансформацій, є чинними й будуть виконані повною мірою". Він зазначив, що обговорював це під час онлайн-зустрічі з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос.

"Досягнення цілей реформ у сфері верховенства права і антикорупції неможливе без довіри всередині системи антикорупційних органів. Роль Генерального прокурора є особливо важливою у цьому. Єдність і спільна робота усіх антикорупційних органів є запорукою успіху", - пише Качка.

Слід зазначити, що нещодавно речник Єврокомісії Гійом Мерсьє висловлював занепокоєння через події навколо українських антикорупційних органів. Він заявив, що НАБУ та САП відіграють ключову роль у боротьбі з корупцією та мають підтримувати довіру суспільства.

Законопроєкт, який обмежує роботу НАБУ та САП, депутати парламенту ухвалили 22 липня. Українці почали мітинги проти цього рішення в різних містах. Зокрема, на акції вийшли жителі Києва, Одеси, Львова, Дніпра.