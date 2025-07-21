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21 липня 2025, 12:41

Масштабні обшуки в НАБУ та САП можуть зірвати розслідування топкорупційних справ

21 липня 2025, 12:41
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фото: СБУ
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Сьогодні зранку Служба безпеки України без офіційного попередження прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю. Обшуки також проходять і в Національному антикорупційному бюро

Про це повідомила пресслужба НАБУ та САП, передає RegioNews.

За інформацією відомств, наразі тривають щонайменше 70 обшуків, що охоплюють близько 15 співробітників НАБУ.

Слідчі дії здійснюються без судових рішень. Основною підставою для обшуків у більшості випадків є участь окремих осіб у ДТП, хоча деяким інкримінують зв'язки з країною-агресором.

У НАБУ наголосили, що загроза наявності агентів впливу країни-агресора може існувати в будь-якому органі влади, але це не причина зупиняти роботу всієї установи.

У САП зазначили, що перевірку організували в період, коли керівництво обох відомств перебуває в офіційному закордонному відрядженні.

Правоохоронці закликали співробітників СБУ суворо дотримуватися законодавства, щоби не допустити "злиття” інформації та не зашкодити розслідуванням топкорупційних справ НАБУ і САП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ та Офіс Генерального прокурора також викрили Руслана Магамедрасулова, одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ, на веденні бізнесу з Росією та можливій співпраці з російськими спецслужбами.

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