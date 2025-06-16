Фото з відкритих джерел

Один з народних депутатів повідомив, що правоохоронці можуть вже готувати підозру міністру національної єдності. Йдеться про справу про корупцію в Мінрегіоні

Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

Народний депутат із посиланням на власні джерела повідомив, що Олексію Чернишову готуються оголосити про підозру правоохоронці НАБУ. Слід зазначити, що офіційного підтвердження від правоохоронних органів наразі ще немає.

Нагадаємо, що раніше правоохоронці оголосили про підозру членам правління НАК "Нафтогаз України". Йдеться про Василя Володіна, Максима Горбатюка, Аллу Сушон. Йдеться про схему незаконного одержання земельної ділянки у столиці по вулиці Тирамспільска, а зокрема — про неправомірну вигоду в розмірі понад 16 мільйонів гривень. Особи, залучені до схеми, обіймали посади, коли Міністерство розвитку громад і територій очолював Олексій Чернишов.

Слід зазначити, що раніше журналісти публікували розслідування, у якому оприлюднила докази того, що НАБУ отримало ухвалу на обшук у керівника НАК "Нафтогаз України" та колишнього міністра розвитку громад і території Олексія Чернишова. Однак ці обшуки так і не були проведені.

Зокрема, НАБУ провело низку обшуків у чиновників, яких пов'язують з колишнім очільником НАК "Нафтогазу" Олексієм Чернишовим, у справі про корупцію у Мінрегіоні. Зокрема, у члена правління НАК "Нафтогаз України" Василя Володіна та директора з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максима Горбатюка.

Зараз Олексій Чернишов очолює відомство, але вже інше — Міністерство національної єдності.

Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова