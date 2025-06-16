13:09  16 червня
На Вінниччині чоловік одружився на тещі, щоб виїхати за кордон
11:28  16 червня
Киянка отримала понад 100 рецептів на метадон, обманюючи лікарів
08:00  16 червня
У ЗСУ порахували втрати російської армії за тиждень
UA | RU
UA | RU
16 червня 2025, 20:19

НАБУ готується оголосили про підозру Чернишову - депутат

16 червня 2025, 20:19
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Один з народних депутатів повідомив, що правоохоронці можуть вже готувати підозру міністру національної єдності. Йдеться про справу про корупцію в Мінрегіоні

Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

Народний депутат із посиланням на власні джерела повідомив, що Олексію Чернишову готуються оголосити про підозру правоохоронці НАБУ. Слід зазначити, що офіційного підтвердження від правоохоронних органів наразі ще немає.

Нагадаємо, що раніше правоохоронці оголосили про підозру членам правління НАК "Нафтогаз України". Йдеться про Василя Володіна, Максима Горбатюка, Аллу Сушон. Йдеться про схему незаконного одержання земельної ділянки у столиці по вулиці Тирамспільска, а зокрема — про неправомірну вигоду в розмірі понад 16 мільйонів гривень. Особи, залучені до схеми, обіймали посади, коли Міністерство розвитку громад і територій очолював Олексій Чернишов.

Слід зазначити, що раніше журналісти публікували розслідування, у якому оприлюднила докази того, що НАБУ отримало ухвалу на обшук у керівника НАК "Нафтогаз України" та колишнього міністра розвитку громад і території Олексія Чернишова. Однак ці обшуки так і не були проведені.

Зокрема, НАБУ провело низку обшуків у чиновників, яких пов'язують з колишнім очільником НАК "Нафтогазу" Олексієм Чернишовим, у справі про корупцію у Мінрегіоні. Зокрема, у члена правління НАК "Нафтогаз України" Василя Володіна та директора з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максима Горбатюка.

Зараз Олексій Чернишов очолює відомство, але вже інше — Міністерство національної єдності.

Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
НАБУ Олексій Чернишов корупціонери
Голові АМКУ Павлу Кириленку повідомили про нову підозру
05 червня 2025, 13:48
В Іспанії затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО
14 травня 2025, 12:13
САП і НАБУ пояснили, чому не коментують обшуки у посадовців Нацгвардії
12 травня 2025, 13:58
Всі новини »
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
Увіірвався в балаклаві та бризнув газом в очі фармацевту: харків'янина судили за розбій в аптеці
16 червня 2025, 21:17
У Білій Церкві рятувальники звільнили хлопчика з пастки на дитячому майданчику
16 червня 2025, 21:14
На Тернопільщині автоцистерна перекинулася після зіткнення з Mercedes Sprinter: є постраждалі
16 червня 2025, 21:02
На Чернігівщині з озера дістали тіло 44-річної жінки: що відомо
16 червня 2025, 20:20
Синоптик розповіла, де завтра очікуються дощі з грозами
16 червня 2025, 19:50
До Тернополя евакуювали 23 дітей з інвалідністю з Херсонщини
16 червня 2025, 19:44
На Харківщині підірвався автомобіль рятувальників
16 червня 2025, 19:32
На Закарпатті пройшли Всеукраїнські змагання з БпЛА
16 червня 2025, 19:05
Телеведуча Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність першої дитини
16 червня 2025, 19:00
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Павло Казарін
Мар'яна Безугла
Всі блоги »