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23 липня 2025, 11:50

Атака на НАБУ та САП негативно вплине на міжнародну підтримку України

23 липня 2025, 11:50
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) попередила Київ про те, що атака на антикорупційні органи — НАБУ та САП — негативно вплине на оборонні інвестиції та фінансування відбудови

Як передає RegioNews, про це пише Європейська правда з посиланням на лист представниці ОЕСР на ім’я заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої.

У листі, який датований 22 липня, Джулія Фромгольц – керівниця Антикорупційного відділу ОЕСР – висловила "глибоку стурбованість щодо останніх подій", що стосуються НАБУ та САП: прийняття законопроєкту № 12414.

Вона заявила, що такий крок української влади значно підриває незалежність спеціалізованих антикорупційних органів України. Представниця організації також спрогнозувала, що ці зміни законодавства можуть бути розцінені робочою групою OECP як послаблення дотримання Україною своїх зобов'язань.

Як повідомлялось, 22 липня народні депутати підтримали ухвалення законопроєкту №12414. За словами депутата Ярослава Железняка, це фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Раніше у НАБУ та САП заявляли, що в разі ухвалення такого законопроєкту антикорупційна інфраструктура України буде зруйнована. При цьому раніше СБУ без офіційного попередження приходила до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю.

У відомствах заявляли, що обшуки можуть зірвати розслідування корупційних справ.

Нагадаємо, українці в різних містах вийшли на мітинги проти скандального законопроєкту про НАБУ і САП.

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