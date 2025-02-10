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10 лютого 2025, 15:22

Хто такий Денис Комарницький та чому його розшукує НАБУ

10 лютого 2025, 15:22
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фото: hromadske.radio
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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розшукує ексдепутата Київської міськради Дениса Комарницького. Його підозрюють у створенні та керуванні злочинною організацією з метою заволодіння столичною землею

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на допис НАБУ.

Зазначається, що колишнього депутата Київської міської ради підозрюють у земельних аферах.

"На підставі постанови детектива НАБУ у розшук оголошено колишнього депутата Київської міської ради, підозрюваного у створенні та керуванні злочинною організацією з метою заволодіння столичною землею", - йдеться у повідомленні.

Денис Комарницький – лідер фракції "Блоку Леоніда Черновецького" у Київраді 2008-2010 років і має давні інтереси в будівельній сфері. Останніми роками він був головним "смотрящим" за сферами будівництва та комунального господарства в столиці. Зокрема, компанії, пов'язані з Комарницьким, регулярно отримували від комунальних підприємств Києва великі підряди на будівництва та реконструкції. Після 2019 року вплив Комарницького в Києві суттєво зріс.

У 2020 році з'явився аудіозапис телефонної розмови між заступником київського міського голови Вячеславом Непопом і Комарницьким. Комарницький ображав та погрожував заступнику мера.

Як повідомялось, НАБУ оголосило в розшук ексдепутата Київської міськради Комарницького.

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