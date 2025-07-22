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22 липня 2025, 14:40

НАБУ і САП закликають Зеленського не підписувати скандальний закон

22 липня 2025, 14:40
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фото: hromadske
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Директори НАБУ та САП звернулися до президента Зеленського з проханням не підписувати ухвалений Верховною Радою законопроєкт, який фактично підпорядковує ці органи Офісу генерального прокурора і суттєво обмежує їх незалежність

Про це, як інформує кореспондент hromadske очільник НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко заявили під час спільного брифінгу, передає RegioNews.

"Фактично, дві незалежні інституції були переведені у залежний режим. Ми виступаємо категорично проти цього. Ми просимо президента не підписувати цей законопроєкт. Ми точно хочемо бачити Україну світлою", — наголосив Кривонос.

Клименко додав, що ключовими елементами незалежності НАБУ та САП були відсутність політичного впливу та визначена підслідність, які були скасовані новим законом.

У разі, якщо президент все ж підпише закон, Кривонос запевнив, що антикорупційні органи разом із міжнародними партнерами працюватимуть над відновленням їхньої незалежності. Вже направлено відповідні звернення до ЄС, США та Міжнародного валютного фонду.

Крім того, він додав, що інформація "про заплановану атаку була відома".

Як відомо, сьогодні, 22 липня Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт №12414. Документ дозволяє передавати справи, які належать до підслідності НАБУ, іншим правоохоронним органам, а також посилює вплив Генерального прокурора на діяльність антикорупційних інституцій.

Європейський Союз висловив занепокоєння через останні події навколо українських антикорупційних органів.

Раніше у НАБУ та САП заявили, що у разу ухвалення законопроєкту №12414, що антикорупційна інфраструктура України, побудована з 2015 року, буде зруйнована.

Нагадаємо, напередодні Служба безпеки України без офіційного попередження прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю.

У відомствах заявили, що масштабні обшуки можуть зірвати розслідування топкорупційних справ.

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