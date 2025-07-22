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22 липня 2025, 12:05

У НАБУ та САП прокоментували спробу влади знищити незалежність антикорупційної системи

22 липня 2025, 12:05
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фото: nabu_nabu.gov.ua
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У вівторок, 22 липня, Рада готується до другого читання законопроєкту №12414, до якого в останній момент внесли правки, що фактично знищують незалежність НАБУ і САП та фактично підпорядковують діяльність Генеральному прокурору України

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України, передає RegioNews.

Зазначається, що антикорупційна інфраструктура України, побудована з 2015 року, буде зруйнована.

"Закликаємо народних обранців утриматися від голосування, яке може остаточно знищити незалежність антикорупційної системи в Україні. Фактично у разі ухвалення цього законопроєкту Керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури", — наголосили в НАБУ.

Нагадаємо, сьогодні парламент планує розглянути законопроєкт № 12414 і внести правку, яка фактично підпорядкує НАБУ Генеральному прокурору. Також передбачається надання можливості в умовах воєнного стану передавати справи, що належать до підслідності НАБУ, іншим правоохоронним органам.

Напередодні Служба безпеки України без офіційного попередження прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю. Масштабні обшуки в НАБУ та САП можуть зірвати розслідування топкорупційних справ.

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