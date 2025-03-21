Суд оголосив вирок ексдепутатці Кормишкіній: яке покарання отримала жінка

фото: Facebook/Ірина Кормишкіна

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену прокурором САП із колишньою народною депутаткою та її чоловіком

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає RegioNews.

У повідомленні антикорупційників не вказані імена, але найімовірніше йдеться про Ірину Кормишкіну та її чоловіка.

За угодою суд визнав колишню народну депутатку винною в недостовірному декларуванні та незаконному збагаченні, а її чоловіка — ексдепутата облради Юрія Кормишкіна — у відмиванні грошей і недостовірному декларуванні.



Нардепці та її чоловіку суд призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі зі штрафом по 68 тисяч гривень кожному. Також їм заборонили обіймати державні посади протягом двох років.

Водночас, відповідно до статті 75 Кримінального кодексу України, суд ухвалив рішення звільнити вказаних осіб від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробувальним терміном тривалістю 2 роки.

Колишній народний депутат також зобов’язується внести до державного бюджету 20 мільйонів гривень.

Окрім цього, обвинувачені мають переказати 2 мільйони гривень на підтримку Збройних сил України.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів.

Нагадаємо, Ірина Кормишкіна визнала свою провину по справі про незаконне збагачення.

Наприкінці лютого депутатка від фракції "Слуга народу" подала у парламенту заяву про складання повноважень. Це сталось після того, як вона отримала підозру від НАБУ щодо незаконного збагачення. Йдеться про активи понад 20 мільйонів гривень. Також з'ясувалось, що депутатка в декларації не вказала дані про будинок й дві земельні ділянки.

У справі про незаконне збагачення народної депутатки України Ірини Кормишкіної підозру від НАБУ і САП також отримав її чоловік.