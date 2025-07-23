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23 липня 2025, 11:43

Українці вийшли на захист НАБУ і САП: антикорупційні органи подякували за підтримку

23 липня 2025, 11:43
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фото: Facebook/Константин Рыженко
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У відповідь на масові акції, які 22 липня відбулися в різних містах України на захист незалежності антикорупційних органів, у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) подякували громадянам за підтримку

Про це відомство написало у Фейсбук, передає RegioNews.

У своєму зверненні колектив Бюро наголосив, що щиро вражений увагою та солідарністю суспільства, яке виступило проти законодавчих змін, що можуть поставити під загрозу незалежність НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"Ми вдячні кожному. Це для нас дуже важливо — і дуже відчутно. Ми сприймаємо цю підтримку як знак довіри до нашої інституції. І зробимо усе, аби її виправдати", — йдеться у заяві.

У НАБУ особливо відзначили активність молоді, яка вийшла на вулиці, щоб висловити своє незадоволення спробами політичного тиску на антикорупційну інфраструктуру.

"Особливо вразила рішуча позиція молоді — майбутнього країни, заради якого ми працюємо", — зазначили в Бюро.

Як відомо, увечері 22 липня тисячі українців вийшли на акції протесту в Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Вінниці та інших містах. Причиною стало ухвалення закону №12414, який, на думку громадськості, підриває незалежність НАБУ і САП.

Фото: Facebook/Константин Рыженко

У Києві біля театру імені Івана Франка зібралося понад тисячу людей. Близько 200 учасників залишилися після початку комендантської години, продовжуючи мирний протест.

Фото: AP/Алекс Бабенко

У Львові протестували на пл. Шевченка, у Вінниці — на Соборній біля Майдану Небесної Сотні біля 30 людей

Акції тривали також у Дніпрі та Одесі.

Серед гасел, які звучали: "Вето на закон", "Руки геть від НАБУ", "Корупція — смерть майбутнього", "Незалежність НАБУ і САП".

Фото: Facebook/Константин Рыженко

Протести стали найбільшим громадянським виступом з часу повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414, який, на думку багатьох експертів, фактично підпорядковує незалежні антикорупційні органи генеральному прокурору. Цей крок викликав хвилю критики з боку українських правозахисників, міжнародних партнерів та дипломатичної спільноти.

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