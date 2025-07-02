За підозрюваного у корупції віцепрем’єра Чернишова внесли 120 млн грн застави

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

Зазначається, що заставу внесено в повному обсязі.

Раніше ми повідомляли про те, що підозрюваний у корупції віцепрем’єр Олексій Чернишов може знову виїхати за кордон.

Нагадаємо, Чернишову обрали запобіжний захід у справі щодо ймовірної корупції в Міністерстві розвитку громад і територій.