За підозрюваного у корупції віцепрем’єра Чернишова внесли 120 млн грн застави
За віцепрем'єра - міністра національної єдності Олексія Чернишова внесли 120 млн грн застави
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.
Зазначається, що заставу внесено в повному обсязі.
Раніше ми повідомляли про те, що підозрюваний у корупції віцепрем’єр Олексій Чернишов може знову виїхати за кордон.
Нагадаємо, Чернишову обрали запобіжний захід у справі щодо ймовірної корупції в Міністерстві розвитку громад і територій.
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