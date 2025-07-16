Оновлення Кабміну: стало відомо, хто може увійти до нового складу уряду
Народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив оновлену версію майбутніх кадрових змін в уряді, яку сам охрестив "Уряд других номерів" або "Велике ліжко-пересування"
Про це він написав у себе в Телеграм-каналі, передає RegioNews.
За його словами, головною перестановкою стане перехід Дениса Шмигаля з посади прем’єр-міністра на посаду міністра оборони. Його місце в уряді займе Юлія Свириденко.
Михайло Федоров стане першим віцепрем'єром і відповідатиме за цифрову трансформацію. Олексій Кулеба отримає портфель віцепрем’єра з питань відбудови. Нове об’єднане міністерство ресурсів, до якого увійдуть Мінекономіки, Мінагро та Мінекології, очолить Олексій Соболєв.
Ольга Стефанішина втратить посаду віцепрем’єрки з питань євроінтеграції і стане послом України в Брюсселі. На її місце призначать Тараса Качку. Герман Галущенко очолить Міністерство юстиції. Посаду міністра внутрішніх справ збереже Ігор Клименко, його також можуть призначити віцепрем’єром з питань безпеки.
Олексія Чернишова буде звільнено, його міністерство приєднають до іншого відомства. Міністерство, яке очолював Олег Немчінов, буде ліквідоване. Світлана Гринчук змінить Германа Галущенка в Міністерстві енергетики. Оксану Жолнович на посаді міністра соцполітики замінить Денис Улютін.
Свої посади зберігають:
- Наталія Калмикова (міністерство у справах ветеранів),
- Оксен Лісовий (освіта),
- Віктор Ляшко (охорона здоров’я),
- Сергій Марченко (фінанси),
- Андрій Сибіга (МЗС).
Міністерство Германа Сметаніна буде приєднано до Міністерства оборони.
Микола Точицький стане послом у Страсбурзі. Кандидатурою на його місце, за словами Железняка, може бути Вероніка Селега. Рустем Умеров, який зараз очолює Міноборони, стане послом. Його функції перейдуть до новоствореного об'єднання з Мінстратпромом, яким керуватиме Шмигаль.
Нагадаємо, напередодні Денис Шмигаль подав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра України. Головою уряду він був із березня 2020 року.
Володимир Зеленський запропонував очолити Кабмін першій віцепрем'єр-міністерці – міністерці економіки Юлії Свириденко.
Раніше ми детально розповідали про майбутню очільницю Кабміну.
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