На Кіровоградщині чоловіка засудили до 12 років за вбивство знайомого у ставку

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Жителя Малої Виски Кіровоградської області засудили до 12 років позбавлення волі за умисне вбивство чоловіка. Під час конфлікту обвинувачений побив потерпілого, який після цього не міг самостійно пересуватися, а потім затягнув його у ставок і залишив у воді

Про це повідомили у Новоукраїнській окружній прокуратурі, передає RegioNews .

Прокурори довели в суді, що подія сталася в серпні 2017 року. Тоді обвинувачений відпочивав разом із компанією на березі ставка в Малій Висці. Під час спільного вживання алкоголю одного з присутніх побили, зокрема й майбутній обвинувачений.

Від отриманих ударів потерпілий упав на землю та не міг самостійно пересуватися.

Скориставшись безпорадним станом чоловіка, обвинувачений потягнув його за одяг до водойми, дорогою продовжуючи бити. Після цього кинув потерпілого у воду та залишив, хоча усвідомлював, що той не зможе самостійно врятуватися.

Унаслідок цього чоловік потонув.

Фортечний районний суд Кропивницького визнав жителя Малої Виски винним в умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України та призначив йому 12 років позбавлення волі. Саме такого покарання вимагав прокурор.

Нагадаємо, в Києві військовий у СЗЧ вбив сусіда по хостелу. Між мешканцями хостелу на вулиці Митрополита Шептицького виник конфлікт. Під час сварки 51-річний уродженець Запорізької області вдарив кухонним ножем у серце 34-річного чоловіка, який мешкав у хостелі лише два дні.