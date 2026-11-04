Прикордонники накрили вогнем БТР росіян

Фото: ДПСУ

Українські захисники показали свіжі кадри з фронту. Прикордонники дронами вдарили по техніці росіян

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Ці кадри були зроблені на Придніпровському напрямку. Там прикордонники виявили та успішно атакували російські фортифікації з живою силою. Зокрема, вночі, українські дрони "прилетіли" по обладнанню та техніці противника, знищивши автотранспорт і захований БТР-80.

"Державна прикордонна служба України 24/7 боронить українську землю від загарбників та є невіддільною складовою Сил оборони України", - кажуть військові.

Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Криму спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" вартістю близько 15 мільйонів доларів.