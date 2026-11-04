Росіяни використали інцидент у Петропавлівській Борщагівці - ISW

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Росіяни використали інцидент в Петропавлівській Борщагівці. Їхньою метою було посилення розколу в українському суспільстві

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає RegioNews.

За словами аналітиків Інституту вивчення віри, російські чиновники поширювали непідтверджені звинувачення про нібито катування та примусову мобілізацію у будівлі в Петропавлівській Борщагівці.



На думку аналітиків, росіяни скористались браком перевіреної інформації про інцидент, щоб створити додаткову напругу в українському суспільстві.

Нагадаємо, скандал у Петропавлівській Борщагівці спалахнув 2 листопада після поширення в Telegram-каналах повідомлень про нібито катування та незаконне утримання близько 40 чоловіків у приватному будинку. Також стверджувалося, що один із них загинув, а до людей не допускають медиків.

Біля будинку зібрався натовп, частина людей називала себе родичами військовослужбовців. Почалися сутички: невідомі пошкодили ворота, вікна та паркан, застосовували димові шашки й сльозогінний газ. Поліція спростувала інформацію про загибель людини та незаконне утримання людей.

За словами командувача Національної гвардії Олександра Півненка, будинок у Петропавлівській Борщагівці є пунктом тимчасової дислокації підрозділу, куди доставляють мобілізованих через ТЦК.

Півненко також повідомив, що чотирьох чоловіків, які раніше самовільно залишили військову частину, виявили та затримали підрозділи Нацгвардії, після чого доправили до цього пункту. Наразі вони перебувають у медичному центрі НГУ.