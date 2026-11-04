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04 листопада 2026, 21:55

Росіяни понад 40 разів атакували Дніпропетровщину

04 листопада 2026, 21:55
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Фото: Дніпропетровська ОВА
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Російські війська 4 листопада понад 40 разів атакували три райони Дніпропетровської області. Для ударів застосовували безпілотники, артилерію та авіабомби

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, передає RegioNews.

У Дніпрі внаслідок обстрілу пошкоджене підприємство. У Новоолександрівській громаді Дніпровського району російські війська цілили по інфраструктурі.

На Нікопольщині під ударами опинилися районний центр, Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади. Там пошкоджені магазин і приватний будинок.

Також російські війська атакували Дубовиківську громаду Синельниківського району. Внаслідок обстрілів понівечені об'єкти інфраструктури, приватні оселі та сільськогосподарська техніка.

Інформації про загиблих і поранених у повідомленні ОВА станом на 18:30 не було.

Нагадаємо, що російські війська вдень 4 листопада атакували ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру Одеського району. Унаслідок обстрілу постраждали двоє людей — 39-річна жінка та 65-річний чоловік. Обох госпіталізували.

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