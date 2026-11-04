Четверо цивільних постраждали через російські атаки на Херсонщині

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На Херсонщині 4 листопада внаслідок російських обстрілів та вибуху міни поранення дістали четверо цивільних. Російські війська атакували населені пункти області артилерією та безпілотниками різних типів

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, передає RegioNews .

За даними слідства, троє мирних жителів постраждали в Херсоні та селищі Комишани через атаки російських дронів і артилерійські обстріли.

Ще один цивільний дістав травми в обласному центрі внаслідок вибуху міни.

Крім того, через російські атаки пошкоджені приватні та багатоквартирні житлові будинки.

За процесуального керівництва органів прокуратури розпочали досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, що російські війська вдень 4 листопада атакували ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру Одеського району. Унаслідок обстрілу постраждали двоє людей — 39-річна жінка та 65-річний чоловік. Обох госпіталізували.