В Україні буде нова прем'єрка: що про неї відомо

фото: Офіс Президента України

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі, передає RegioNews.

"Провів зустріч із першою віцепремʼєр-міністеркою Юлією Свириденко. Була доповідь про виконання домовленостей із європейськими та американськими партнерами щодо підтримки України, які були досягнуті в межах конференції з відновлення України, що відбулася нещодавно. Маємо якнайшвидше реалізувати все, що може підтримати стійкість нашої держави та суспільства", - повідомив Зеленський.

Юлія Свириденко — українська політична діячка й економістка. Народилася 1985 року в Чернігові. У 2008 році закінчила з відзнакою Київський торговельно-економічний університет, спеціальність "менеджмент антимонопольної діяльності", магістр з менеджменту антимонопольної діяльності. Згодом вступила до аспірантури Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю "економіка та управління національним господарством".

На даний момент Свириденко очолює міністерство економіки та обіймає посаду першої віцепрем'єрки. До цього - з грудня 2020 року - вона працювала у Офісі президента заступницею його керівника Андрія Єрмака. З 2019 року, Свириденко працювала у міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства: спочатку заступницею, а згодом - першою заступницею міністра. З 2015 року працювала в Чернігівській ОДА, а згодом виконувала обовʼязки голови області.

Заміжня за бізнесменом Сергієм Дерлеменком. У подружжя є донька Софія.

Як повідомлялось, Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд.