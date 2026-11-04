"Заміна SIM-карти": на Буковині аферисти виманили в людей півмільйона

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Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

65-річний місцевий житель отримав дзвінок. Незнайомець переконав її, що їй потрібно замінити SIM-карту, і дізнався у жінки всі її дані. Згодом аферисти отримали доступ до її банківського рахунку та вкрали звідти понад 120 тисяч гривень.

39-річна жителька Чернівців розмістила оголошення про продаж самоката на одній з інтернет-платформ. З нею зв'язався потенційний покупець та надіслав фішингове посилання для нібито успішного перерахунку коштів. Жінка перейшла за посиланням, ввела свої дані, після чого з її картки зникли понад 78 тисяч гривень.

Також 69-річна жителька Чернівців стала жертвою шахрайства. Їй зателефонував чоловік та під приводом захисту від шахрайських дій переконав її надати йому її банківські дані. Потім з її рахунку зникли понад 226 тисяч гривень.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.