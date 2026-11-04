21:55  04 листопада
Росіяни понад 40 разів атакували Дніпропетровщину
20:15  04 листопада
Відключення світла 5 листопада: в Укренерго назвали графіки
17:15  04 листопада
Прикордонники накрили вогнем БТР росіян
UA | RU
UA | RU
04 листопада 2026, 23:25

"Заміна SIM-карти": на Буковині аферисти виманили в людей півмільйона

04 листопада 2026, 23:25
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На Буковині місцеві жителі стали жертвами аферистів. У поліції попередили про схеми шахрайства

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

65-річний місцевий житель отримав дзвінок. Незнайомець переконав її, що їй потрібно замінити SIM-карту, і дізнався у жінки всі її дані. Згодом аферисти отримали доступ до її банківського рахунку та вкрали звідти понад 120 тисяч гривень.

39-річна жителька Чернівців розмістила оголошення про продаж самоката на одній з інтернет-платформ. З нею зв'язався потенційний покупець та надіслав фішингове посилання для нібито успішного перерахунку коштів. Жінка перейшла за посиланням, ввела свої дані, після чого з її картки зникли понад 78 тисяч гривень.

Також 69-річна жителька Чернівців стала жертвою шахрайства. Їй зателефонував чоловік та під приводом захисту від шахрайських дій переконав її надати йому її банківські дані. Потім з її рахунку зникли понад 226 тисяч гривень.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
аферист поліція Чернівецька область
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Бензин за ціною "золота": що відбувається з цінниками на АЗС
04 листопада 2026, 23:55
Четверо цивільних постраждали через російські атаки на Херсонщині
04 листопада 2026, 22:55
Росіяни використали інцидент у Петропавлівській Борщагівці - ISW
04 листопада 2026, 22:55
На Харківщині чоловік із топором напав на водія
04 листопада 2026, 22:40
На Кіровоградщині чоловіка засудили до 12 років за вбивство знайомого у ставку
04 листопада 2026, 22:19
Росіяни понад 40 разів атакували Дніпропетровщину
04 листопада 2026, 21:55
Майже 1,9 млн грн на шкільній техніці: голову громади на Хмельниччині засудили до 7 років
04 листопада 2026, 21:25
Поклад заявив про співпрацю з НАБУ у справі "Карфаген" і звільнив двох посадовців СБУ
04 листопада 2026, 20:55
Онука потрапила в ДТП: на Полтавщині пенсіонерка віддала аферистам всі гроші
04 листопада 2026, 20:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Валерій Чалий
Володимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »