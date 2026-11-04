На Харківщині чоловік із топором напав на водія
На Харківщині затримали чоловіка. Він напав на водія вантажівки із сокирою
Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.
Як зʼясували правоохоронці, це сталось біля одного з магазинів. 61-річний чоловік підʼїхав на авто з сокирою до водія вантажівки. Після цього він почав сварку. Зокрема, зловмисник вдарив потерпілого обухом сокири по голові, штовхав та завдавав ударів.
Чоловіка затримали. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше на Полтавщині чоловік відкрив вогонь після побиття людини. Зловмисника затримали.
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