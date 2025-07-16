Обновление Кабмина: стало известно, кто может войти в новый состав правительства

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Народный депутат Ярослав Железняк обнародовал обновленную версию будущих кадровых изменений в правительстве, которую само окрестило "Правительство вторых номеров" или "Большая кровать-передвижение"

Об этом он написал у себя в Телеграмм-канале, передает RegioNews.

По его словам, главной перестановкой станет переход Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра на должность министра обороны. Его место в правительстве займет Юлия Свириденко.

Михаил Федоров станет первым вице-премьером и будет отвечать за цифровую трансформацию. Алексей Кулеба получит портфель вице-премьера по восстановлению. Новое объединенное министерство ресурсов, в которое войдут Минэкономики, Минагро и Минэкологии, возглавит Алексей Соболев.

Ольга Стефанишина потеряет должность вице-премьера по вопросам евроинтеграции и станет послом Украины в Брюсселе. На ее место назначат Тараса Утко.

Алексей Чернышев будет уволен, его министерство присоединят к другому ведомству. Министерство, возглавляемое Олегом Немчиновым, будет ликвидировано. Светлана Гринчук сменит Германа Галущенко в Министерстве энергетики. Оксану Жолнович в должности министра соцполитики заменит Денис Улютин.

Свои должности сохраняют:

Министерство Германа Сметанина будет присоединено к Министерству обороны.

Николай Точицкий станет послом в Страсбурге Кандидатурой на его место, по словам Железняка, может быть Вероника Селега. Рустем Умеров, возглавляющий сейчас Минобороны, станет послом. Его функции перейдут к вновь созданному объединению с Минстратпромом, которым будет руководить Шмигаль.

Напомним, накануне Денис Шмигаль подал заявление об отставке с поста премьер-министра Украины. Главой правительства он был с марта 2020 года.

Владимир Зеленский предложил возглавить Кабмин первой вице-премьер-министерке – министерке экономики Юлии Свириденко.

Ранее мы рассказывали подробно о будущей главе Кабмина.

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