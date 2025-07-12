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12 липня 2025, 20:15

Зеленський натякнув на призначення Рустема Умєрова послом України в США

12 липня 2025, 20:15
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Фото: ОП
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Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим. При цьому президент натякає на зміни в державних інституціях

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

Володимир Зеленський написав про нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим. За його словами, обговорювали контрактування та виробництво дронів. Президент доручив контрактувати всі доступні обсяги пріоритетних типів дронів, окремо працюємо з європейськими партнерами щодо фінансування.

При цьому тривалий час ходять чутки, що Рустем Умєров залишить крісло очільника Міноборони та стане послом України в США. Зеленський натякнув на такі зміни у своєму повідомленні:

"Друге – зміни в державних інституціях. Україні потрібно більше позитивної динаміки у відносинах зі Сполученими Штатами та водночас потрібні нові кроки в управлінні сферою оборони нашої держави. Відповідні рішення будуть оприлюднені найближчим часом", - пише президент

Нагадаємо, що також тривалий час обговорюється ймовірність того, що Денис Шмигаль залишить крісло прем'єр-міністра. У політичних колах ходять чутки, що замінити його може міністерка економіки Юлія Свириденко.

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