Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд
Президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепрем'єр-міністерці – міністерці економіки Юлії Свириденко стати новою очільницею Кабінету Міністрів
Про це він повідомив у соцмережах, передає RegioNews.
"Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу", – написав Зеленський.
Він також повідомив, що очікує на представлення програми дій нового уряду найближчим часом.
Нагадаємо, раніше народний депутат Ярослав Железняк говорив про можливі зміни в уряді.
Згодом з'являлась інформація, що ці кадрові ротації можуть відбутися 15 липня. А тоді нібито, що оновлення Кабміну переноситься на серпень.
У політичних колах давно обговорювали кандидатуру міністерки економіки Юлії Свириденко на пост прем'єр-міністра.
Окрім того, народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила про ймовірні кадрові ротації у секторі оборони.
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