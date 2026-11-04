Бензин за ціною "золота": що відбувається з цінниками на АЗС
В Україні ціни на пальне лишаються нестабільними. Автогаз та дизпальне продовжують особливо стрімко зростати в ціні
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 4 листопада середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 93,88 гривні за літр (-0,01 гривні);
- бензин А-95 – 90,07 гривні за літр (+0,01 гривні);
- бензин А-92 – 86,28 гривні за літр (-0,05);
- дизпальне – 104,60 гривні за літр (+0,02 гривні);
- автогаз – 59,11 гривні за літр (+0,29 гривні).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
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