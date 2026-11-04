Поклад заявив про співпрацю з НАБУ у справі "Карфаген" і звільнив двох посадовців СБУ

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Очільник Служби безпеки України Олександр Поклад звільнив із посад двох високопосадовців СБУ, які стали фігурантами розслідування Національного антикорупційного бюро в межах операції "Карфаген"

Про це повідомила Служба безпеки України, передає RegioNews .

У відомстві зазначили, що СБУ повністю підтримує розслідування та сприяє проведенню всіх необхідних процесуальних дій у кримінальних провадженнях.

Олександр Поклад також заявив про конструктивну взаємодію з керівництвом НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Служба безпеки розраховує на проведення прозорого, об’єктивного та неупередженого розслідування. Про це, зокрема, говорив із керівниками НАБУ і САП. Є чітка та конструктивна співпраця. Крім цього, я на зв'язку з нашими колегами зі спецслужб країн-партнерів. Робимо все необхідне, щоб розслідування зазначених злочинів відбувалося і в інших юрисдикціях", — зазначив очільник СБУ Олександр Поклад.

Окремо він прокоментував фігурування у справі людини на прізвисько "Мексиканець" та закликав повернутися в Україну і здатися правоохоронцям.

"Що стосується так званого "Мексиканця", який фігурує у справі, то пропоную йому прибути в Україну і здатися правоохоронним органам. Або ми самі знайдемо, де б він не переховувався. Досвід у нас є. СБУ працює та працюватиме тільки на Україну", — заявив Поклад.

"Мексиканцем", скоріше за все, є Єгор Васильович Левченко, відомий також як Єгор Буркін — громадянин Росії, якого українські та російські правоохоронці вважають засновником і очільником транснаціонального наркосиндикату "Хімпром". Під кінець 2023 року президент України Зеленський запровадив проти нього персональні санкції, а сам Левченко вже кілька років переховується від правосуддя в Латинській Америці.

Нагадаємо, що НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої, за даними слідства, систематично передавали неправомірну вигоду високопосадовцям правоохоронних органів. За це вони отримували прикриття для роботи шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

Серед фігурантів:

організатор на прізвисько "Кримінал",

очільник наркокартелю "Хімпром", відомий як "Мексиканець",

двоє виконавців — "Боксер" і "Паша",

двоє поліцейських із псевдонімами "Прайс" і "Консультант".

Окремо слідство вказує на генерала-майора СБУ з позивним "Акім", який, за версією правоохоронців, мав забезпечувати захист угруповання від уваги колег зі спецслужби.

Зранку 4 листопада НАБУ заявило про перешкоджання роботі своїх детективів під час проведення слідчих дій за ухвалою слідчого судді ВАКС. Один із високопосадовців СБУ погрожував застосуванням вогнепальної зброї та не допускав детективів до місця проведення обшуку.

Обшуки НАБУ і САП у керівників підрозділів Служби безпеки можуть бути пов'язані з діяльністю Андрія Осіпова на прізвисько "Кримінал". Раніше його затримали антикорупційні органи

За даними джерел "Української правди" у правоохоронних органах, ідеться про генерала Сергія Дуку.

У СБУ підтвердили проведення слідчих дій в соїх співробітників.