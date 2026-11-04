Онука потрапила в ДТП: на Полтавщині пенсіонерка віддала аферистам всі гроші

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Жителька Кременчука стала жертвою шахрайства. Аферисти виманили в неї гроші, натиснувши на її турботу про онуку

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

69-річна жінка отримала дзвінок від незнайомця. Він повідомив, що нібито її онука потрапила в ДТП та потребує термінової операції. Жінка довірилась шахраю, а потім передала через "кур'єра" свої заощадження у валюті.

Тепер стало відомо, що зловмисника затримали. Це виявився 21-річний хлопець. Наразі йому обрали запобіжний захід.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.