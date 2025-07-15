Денис Шмигаль подав заяву про відставку
Голова уряду офіційно подав заяву про відставку з посади. Він також подякував президенту за довіру
Про це повідомив Денис Шмигаль, передає RegioNews.
Денис Шмигаль подав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра України. Головою уряду він був з березня 2020 року. У своєму повідомлені він подякував військовим, які тримають фронт та бережуть Україну.
"Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за довіру! Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави! Слава Україні", - написав Денис Шмигаль.
Нагадаємо, що місце Дениса Шмигаля займе Юлія Свириденко. Раніше вона очолювала міністерство економіки. За словами президента України Зеленського, він запропонував їй посаду голови уряду, а також суттєво оновити його роботу.
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